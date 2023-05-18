Войска РФ обстреляли Сумщину из минометов и артиллерии: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в течение дня 18 мая совершили 10 обстрелов пограничья Сумской области, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Под обстрелы попали населенные пункты Юнаковской, Белопольской, Новослободской, Миропольской, Эсманской, Краснопольской громад.

Так, по территории Юнаковской громады враг бил из минометов – 7 взрывов и артиллерии – 8 взрывов.

По Белопольской и Новослободской громадам враг бил из минометов (12 взрывов и 4 взрыва).

Миропольскую громаду россияне также обстреляли из минометов – 3 взрыва, в результате чего поврежден жилой дом.

Эсманскую громаду россияне обстреляли из минометов (10 взрывов), в результате чего поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение, трактор, полевой опрыскиватель. Кроме того, двое гражданских получили контузии.

Краснопольскую громаду враг также обстрелял из минометов (18 взрывов).

Напомним, в течение дня 17 мая россияне 16 раз обстреляли приграничье Сумской области. Было зафиксировано более 180 взрывов. Во вражеский обстрел попали Белопольская, Новослободская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская общины.