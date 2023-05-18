Враг снова обстрелял Никополь: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ не перестает терроризировать мирное население Днепропетровской области. Так, враг 18 мая в очередной раз ударил по Никополю из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В город прилетело с десяток снарядов. Люди не пострадали. К сожалению, есть разрушения", - отметил он.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, в результате обстрелов повреждены 4 частных дома. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 3 – разбиты. Также повреждены 3 линии электропередач.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы Днепропетровской ОВА.

Напомним, российские jrregfynы 17 мая дважды ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, выпустив почти два десятка снарядов.