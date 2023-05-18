В Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте: ВСУ местами продвигаются

Враг 18 мая весь день атаковал Бахмут, однако украинские защитники отразили все атаки. В то же время, на отдельных участках есть продвижение Вооруженных сил Украины на 1 километр.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"По состоянию на данный момент мы контролируем юго-западную часть Бахмута. Окраину севернее Бахмута враг тоже атаковал. Атаки отбиты. На отдельных участках есть продвижение наших войск на 500 метров", - отметила она.

По ее словам, противник стащил в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку.

"В пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках наши войска продвинулись на 1 км", - подчеркнула она.

Маляр добавила, что в настоящее время военные в Бахмуте "выигрывают время для определенных запланированных действий".

Напомним, 10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты отступили на дистанцию до двух километров на отдельных участках фронта. Враг не смог удержать давление ВСУ.