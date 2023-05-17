На Днепропетровщине оккупанты попали в детсад, амбулаторию и сельхозпредприятие

В течение дня российские оккупанты дважды устроили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, выпустив почти два десятка снарядов.

Под вражеским огнем оказались Мировская и Марганецкая общины, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, в Мировской общине оккупанты повредили многоквартирный дом, 11 частных усадеб, хозяйственное сооружение, пасеку и два автомобиля. Также повреждения получили шесть газопроводов и семь линий электропередач.

Кроме этого, оккупанты изуродовали почтовое отделение, два заведения культуры, детсад, амбулаторию, сельхозпредприятие и магазин.

В Марганецкой общине разбита агрофирма.

"Прошло без погибших и пострадавших. Это главное", - резюмировал Лысак.

Напомним, вчера в течение дня россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и применили ударные беспилотники. Были зафиксированы попадания в двух общинах: Красногригорьевской и Мировской.