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На Днепропетровщине оккупанты попали в детсад, амбулаторию и сельхозпредприятие
В течение дня российские оккупанты дважды устроили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, выпустив почти два десятка снарядов.
Под вражеским огнем оказались Мировская и Марганецкая общины, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
По его словам, в Мировской общине оккупанты повредили многоквартирный дом, 11 частных усадеб, хозяйственное сооружение, пасеку и два автомобиля. Также повреждения получили шесть газопроводов и семь линий электропередач.
Кроме этого, оккупанты изуродовали почтовое отделение, два заведения культуры, детсад, амбулаторию, сельхозпредприятие и магазин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Марганецкой общине разбита агрофирма.
"Прошло без погибших и пострадавших. Это главное", - резюмировал Лысак.
Напомним, вчера в течение дня россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и применили ударные беспилотники. Были зафиксированы попадания в двух общинах: Красногригорьевской и Мировской.