- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В результате обстрела Никопольского района повреждены агропредприятие и газопровод
Сегодня в течение дня россияне избивали по Никопольщине из артиллерии и применили ударные беспилотники. Были зафиксированы попадания в двух общинах: Красногригорьевской и Мировской.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Лысак рассказал, что в результате вражеской атаки пострадали коммуникационные сети, а именно линия электропередач и газопровод. Кроме этого россияне повредили две солнечные панели из СЭС.
По его словам, под российские обстрелы попали агропредприятие и несколько домов в жилом секторе. Повреждения получили 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В течение суток 15 мая русская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Во вражеский огонь попала Красногригорьевская община и Никополь. Было известно о трех пострадавших.
Днем 14 мая российские оккупанты обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения.