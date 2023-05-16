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В результате обстрела Никопольского района повреждены агропредприятие и газопровод

В результате обстрела Никопольского района повреждены агропредприятие и газопровод
Под российские обстрелы попали агропредприятие и несколько домов в жилом секторе. Фото: Днепропетровской ОВА

Сегодня в течение дня россияне избивали по Никопольщине из артиллерии и применили ударные беспилотники. Были зафиксированы попадания в двух общинах: Красногригорьевской и Мировской.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак рассказал, что в результате вражеской атаки пострадали коммуникационные сети, а именно линия электропередач и газопровод. Кроме этого россияне повредили две солнечные панели из СЭС.

По его словам, под российские обстрелы попали агропредприятие и несколько домов в жилом секторе. Повреждения получили 5 частных домов и 4 хозяйственные постройки.

В течение суток 15 мая русская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Во вражеский огонь попала Красногригорьевская община и Никополь. Было известно о трех пострадавших.

Днем 14 мая российские оккупанты обстреляли Марганецкую общину Днепропетровской области, в результате чего два человека получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко