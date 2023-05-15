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Россияне "накрыли" огнем Никопольщину: среди раненых есть ребенок (ФОТО)
В течение дня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Во вражеский огонь попала Красногригорьевская община и Никополь. По городу россияне выпустили около трех десятков снарядов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
По его словам, известно о трех пострадавших: это двое мужчин, 61 и 42 лет, а также 14-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован в больницу.
В результате обстрелов произошло возгорание хозяйственных сооружений и объекта инфраструктуры. Имеются разрушения на трех частных предприятиях и СТО.Подписывайтесь на наш YouTube канал
14 пятиэтажек и 7 частных домов были повреждены российскими снарядами. Кроме этого, 1 хозяйственная уничтожена полностью, еще 8 – разбиты.
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. 11 мая оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и запустили беспилотник.