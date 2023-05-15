Россияне "накрыли" огнем Никопольщину: среди раненых есть ребенок (ФОТО)

В течение дня российская армия обстреливала Никопольщину из артиллерии. Во вражеский огонь попала Красногригорьевская община и Никополь. По городу россияне выпустили около трех десятков снарядов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, известно о трех пострадавших: это двое мужчин, 61 и 42 лет, а также 14-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован в больницу.

В результате обстрелов произошло возгорание хозяйственных сооружений и объекта инфраструктуры. Имеются разрушения на трех частных предприятиях и СТО.

14 пятиэтажек и 7 частных домов были повреждены российскими снарядами. Кроме этого, 1 хозяйственная уничтожена полностью, еще 8 – разбиты.

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Днепропетровской области. 11 мая оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Никополю и запустили беспилотник.