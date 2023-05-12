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Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены

Никополь, разрушения, обстрел
Последствия обстрела Никополя Днепропетровской области 12 мая 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook

Российские оккупанты 11 мая обстреляли Днепропетровскую, Херсонскую и Донецкую области, в результате чего пострадали три человека.

В частности, захватчики атаковали Никополь Днепропетровской области – там один человек травмирован, сообщил городской голова Александр Саюк.

Враг разрушил три частных жилых дома, одно хозяйственное сооружение и забор. Повреждены религиозное здание, семь частных жилых домов, шесть хозяйственных построек, два автомобиля, пять заборов. Кроме того, россияне повредили газопроводы и линии электропередачи – специалисты работают над восстановлением.

Фото 2 — Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Последствия обстрела Никополя 12 мая 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook
Фото 3 — Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Последствия обстрела Никополя 12 мая 2023. Фото: Александр Саюк / Facebook

Также войска РФ обстреляли Бериславский район Херсонской области, сообщил глава районной военной администрации Владимир Литвинов.

По его словам, под артиллерийским огнем оказались окрестности и жилые кварталы села Осокоровка. В результате вражеских обстрелов частично повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

Кроме того, россияне сбросили на регион осколочные боеприпасы из дрона, из-за чего житель села Одрадокаменка получил ранения.

В Донецкой области оккупанты атаковали Константиновку, ранив одного человека. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что враг ударил по городу из "Смерчей" и артиллерии. Таким образом, были повреждены 28 частных домов, две многоэтажки, магазин и два газопровода.

Фото 4 — Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Последствия обстрела Константиновки 12 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 5 — Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Последствия обстрела Константиновки 12 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 6 — Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Последствия обстрела Константиновки 12 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 7 — Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Последствия обстрела Константиновки 12 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 8 — Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Последствия обстрела Константиновки 12 мая 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Автор:
Артем Ющенко