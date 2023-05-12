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Оккупанты обстреляли три области Украины: несколько человек ранены
Российские оккупанты 11 мая обстреляли Днепропетровскую, Херсонскую и Донецкую области, в результате чего пострадали три человека.
В частности, захватчики атаковали Никополь Днепропетровской области – там один человек травмирован, сообщил городской голова Александр Саюк.
Враг разрушил три частных жилых дома, одно хозяйственное сооружение и забор. Повреждены религиозное здание, семь частных жилых домов, шесть хозяйственных построек, два автомобиля, пять заборов. Кроме того, россияне повредили газопроводы и линии электропередачи – специалисты работают над восстановлением.
Также войска РФ обстреляли Бериславский район Херсонской области, сообщил глава районной военной администрации Владимир Литвинов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, под артиллерийским огнем оказались окрестности и жилые кварталы села Осокоровка. В результате вражеских обстрелов частично повреждено здание объекта критической инфраструктуры.
Кроме того, россияне сбросили на регион осколочные боеприпасы из дрона, из-за чего житель села Одрадокаменка получил ранения.
В Донецкой области оккупанты атаковали Константиновку, ранив одного человека. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что враг ударил по городу из "Смерчей" и артиллерии. Таким образом, были повреждены 28 частных домов, две многоэтажки, магазин и два газопровода.