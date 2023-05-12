Россияне нанесли удар по Изюмскому району, есть погибший

12 мая россияне в очередной раз обстреляли Изюмский район Харьковской области. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, во вражеский огонь попала ферма в селе Чернещина Изюмского района. В результате обстрела погиб 30-летний мужчина, работавший на ферме.

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины", - написал он.

За прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Волчанске артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли 88-летнюю женщину. Она получила осколочные ранения лица и конечностей. Каретой экстренной медицинской помощи пострадавшая доставлена в лечебное учреждение.