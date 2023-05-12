ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Россияне нанесли удар по Изюмскому району, есть погибший

Россияне нанесли удар по Изюмскому району, есть погибший
Оккупанты постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харьковщины. Фото: Олег Синегубов

12 мая россияне в очередной раз обстреляли Изюмский район Харьковской области. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, во вражеский огонь попала ферма в селе Чернещина Изюмского района. В результате обстрела погиб 30-летний мужчина, работавший на ферме.

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины", - написал он.

За прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. 

В Волчанске артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом. Из-под завалов спасатели извлекли 88-летнюю женщину. Она получила осколочные ранения лица и конечностей. Каретой экстренной медицинской помощи пострадавшая доставлена в лечебное учреждение.

Автор:
Татьяна Гойденко