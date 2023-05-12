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Россияне нанесли удар по Изюмскому району, есть погибший
12 мая россияне в очередной раз обстреляли Изюмский район Харьковской области. В результате погиб мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, во вражеский огонь попала ферма в селе Чернещина Изюмского района. В результате обстрела погиб 30-летний мужчина, работавший на ферме.
"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины", - написал он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.
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