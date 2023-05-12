В Волчанске из-за обстрела разрушен дом: из-под завалов достали женщину

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты вели огонь по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела из РСЗО села Большой Бурлук Купянского района повреждены торговые павильоны на местном рынке и по меньшей мере 7 частных домов.

Также повреждены административное здание и учебное заведение, пострадал коммунальный транспорт.

Руководитель области сообщил, что ранения получили и были госпитализированы в состоянии средней тяжести 16-летняя девушка и женщины 43 и 62 лет.

Кроме того, в Волчанске артиллерийским обстрелом разрушен частный жилой дом.

Из-под завалов спасатели извлекли 88-летнюю женщину. Она получила осколочные ранения лица и конечностей. Каретой экстренной медицинской помощи пострадавшая доставлена в лечебное учреждение.

Синегубов напомнил, что в области остается высокой минная опасность.

Так, вчера около 15:30 в районе села Турово Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 мая, враг из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области .