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Оккупанты обстреляли здания школы и больницы в Херсонской области: один человек погиб

Херсонские спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области
Херсонские спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 11 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 80 обстрелов, выпустив 339 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здания школы, больницы и территорию и сооружения двух предприятий критической инфраструктуры в Херсоне" - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 88 человек.

Заметим, что в течение 10 мая захватчики 90 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 461 снаряд, убив одного человека.

Автор:
Светлана Манько