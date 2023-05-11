На следующей неделе в Херсоне сократят комендантский час

В следующий вторник, 16 мая, в Херсоне сократят комендантский час. Таким образом, он будет действовать с 21:00 до 05:00. Об изменениях написал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Глава Херсонской ГВА напомнил, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

"Если в запрещенное время человек находится на улице, комендантский патруль имеет право задержать его и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа", - добавил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Также власти продлили срок продаж алкогольных напитков в городе до 15 июня 2023 года. Время запрета продажи алкоголя остается неизменным – с 15:00 до 10:00 ежедневно.

Напомним, в ноябре 2022 года в освобожденном Херсоне изменили продолжительность комендантского часа, который с тех пор длился с 19.00 до 06.30.

С 24 марта время действия комендантского часа в Херсоне сократили - с того момента он будет начинаться в 20:00 и продлится до 6:00.

В пятницу, 5 мая, начиная с 20:00 в Херсоне ввели комендантский час, который продлится до 6:00 8 мая, то есть 58 часов. Такие временные ограничения были необходимы, чтобы правоохранители могли выполнить свою работу и не подвергнуть граждан опасности.

Через несколько дней начальник областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что во время долгого комендантского часа проводились контрдиверсионные мероприятия, по результатам которых, в частности, были задержаны два корректировщика вражеского огня.