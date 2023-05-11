Под предлогом эвакуации российские военнослужащие обворовывают оккупированные территории

В начале мая, особенно в выходные и праздничные дни, значительно участились случаи мародерства, совершаемых российскими садатами на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях.

Они воруют имущество и транспортные средства под предлогом необходимой эвакуации населения, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

На оккупированной территории Запорожской области в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка российские оккупанты разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.

По ее словам, в Энергодаре с территории предприятия "Электроюгмонтаж-10" оккупанты угнали около 20 единиц автотранспорта и ночью разграбили склад. Под видом "эвакуации" захватчики вывозят награбленное имущество из Запорожской области в Россию.

Кроме того, "эвакуируя" оккупационную администрацию из Скадовска на оккупированную Херсонщину россияне перевезли вместе с людьми оргтехнику и другое имущество.

Маляр считает, что грузовое судно, прибывшее в порт в Бердянске 7 мая, россияне используют именно для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.