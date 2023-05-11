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Под предлогом эвакуации российские военнослужащие обворовывают оккупированные территории
В начале мая, особенно в выходные и праздничные дни, значительно участились случаи мародерства, совершаемых российскими садатами на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях.
Они воруют имущество и транспортные средства под предлогом необходимой эвакуации населения, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
На оккупированной территории Запорожской области в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка российские оккупанты разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.
По ее словам, в Энергодаре с территории предприятия "Электроюгмонтаж-10" оккупанты угнали около 20 единиц автотранспорта и ночью разграбили склад. Под видом "эвакуации" захватчики вывозят награбленное имущество из Запорожской области в Россию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, "эвакуируя" оккупационную администрацию из Скадовска на оккупированную Херсонщину россияне перевезли вместе с людьми оргтехнику и другое имущество.
Маляр считает, что грузовое судно, прибывшее в порт в Бердянске 7 мая, россияне используют именно для перемещения украденного имущества на территорию временно оккупированного Крыма.