Під приводом евакуації російські військовослужбовці обкрадають окуповані території

На початку травня, особливо у вихідні та святкові дні, значно почастішали випадки мародерства, яке вчиняють російські содати на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій і Херсонській областях.

Вони крадуть майно і транспортні засоби під приводом необхідної евакуації населення, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На окупованій території Запорізької області у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка російські окупанти розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

За її словами, в Енергодарі з території підприємства “Електропівденмонтаж-10” окупанти викрали близько 20 одиниць автотранспорту і вночі розграбували склад. Під виглядом "евакуації" загарбники вивозять награбоване майно з Запорізької області до Росії.

Окрім цього, "евакуюючи" окупаційну адміністрацію із Скадовська на окуповану Херсонщину росіяни перевезли разом з людьми оргтехніку та інше майно.

Маляр вважає, що вантажне судно, яке прибуло до порту в Бердянську 7 травня, росіяни використають саме для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму.