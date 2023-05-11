ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Під приводом евакуації російські військовослужбовці обкрадають окуповані території

маляр, окупанти
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

На початку травня, особливо у вихідні та святкові дні, значно почастішали випадки мародерства, яке вчиняють російські содати на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій і Херсонській областях.

Вони крадуть майно і транспортні засоби під приводом необхідної евакуації населення, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На окупованій території Запорізької області у населених пунктах Токмак, Пологи, Кам’янка, Розівка, Михайлівка, Молочанськ, Енергодар, Чернігівка  російські окупанти розкрадали матеріальні цінності місцевих підприємств та громадян.

За її словами, в Енергодарі з території підприємства “Електропівденмонтаж-10”  окупанти викрали близько 20 одиниць автотранспорту і вночі розграбували склад. Під виглядом "евакуації" загарбники вивозять награбоване майно з Запорізької області до Росії. 

Окрім цього, "евакуюючи" окупаційну адміністрацію із Скадовська на окуповану Херсонщину росіяни перевезли разом з людьми оргтехніку та інше майно.

Маляр вважає, що вантажне судно, яке прибуло до порту в Бердянську 7 травня, росіяни використають саме для переміщення вкраденого майна на територію тимчасово окупованого Криму.

Автор:
Тетяна Гойденко