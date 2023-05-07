На Херсонщині росіяни почали відбирати у місцевих катери: що відомо

Російські окупанти на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області мають дефіцит плавзасобів, тому вони відбирають у місцевого населення катери.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, росіяни продовжують заходи з насильницького відчуження майна на тимчасово окупованих територіях.

Катерами, які представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення, ворог намагається зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ.

За інформацією центру, наразі на тимчасово окупованій території півдня України окупанти мають проблеми з логістикою.

"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що російські окупанти на тимчасово окупованій території України продовжують примусові мобілізаційні заходи. Призовників мотивують обіцянками передати їм відчужене у українців житло.