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Категория
Общество
Дата публикации

В Херсонской области россияне начали отбирать у местных катера: что известно

Российский оккупант.
Российский оккупант.

Российские оккупанты на временно оккупированном левом берегу Херсонской области имеют дефицит плавсредств, поэтому они отбирают у местного населения катера.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, россияне продолжают меры по насильственному отчуждению имущества на временно оккупированных территориях.

Катерами, которые представители оккупационных администраций отбирают у местного населения, враг пытается снизить дефицит плавсредств в формированиях ВС РФ.

По информации центра, на временно оккупированной территории юга Украины оккупанты имеют проблемы с логистикой.

"За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, проваливший планы по обеспечению катерами российских подразделений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что российские оккупанты на временно оккупированной территории Украины продолжают принудительные мобилизационные меры. Призывников мотивируют обещаниями передать им отчужденное у украинцев жилье.

Автор:
Нина Комащенко