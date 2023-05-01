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В Запорожской области оккупанты готовятся к эвакуации - ЦНС

В Запорожской области оккупанты готовятся к эвакуации - ЦНС
Оккупанты подготовили планы на эвакуацию

Во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей.

Оккупанты очень серьезно относятся к предстоящему контрнаступлению ВСУ. они прорабатывают пути эвакуации и разрабатывают планы, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным подполья, между руководством оккупационных войск распространяются указания по уничтожению документов и техники.

Несколько дней назад указание готовиться к эвакуации получило и руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым.

Также оккупационные власти Крыма направили сообщение районным властям готовить укрытие на случай возникновения угроз. В частности, соответствующие работы проводились в Алупке.

Напомним, ранее оккупанты начали готовить предварительный план эвакуации работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Автор:
Татьяна Гойденко