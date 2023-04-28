В Крыму начинают эвакуировать руководителей российских фирм - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму руководители российских государственных компаний получили указание готовиться к эвакуации.

Центр национального сопротивления сообщает, что информация о необходимости эвакуировать менеджеров поступает из банков и Крымской железной дороги. Это свидетельствует о комплексных мерах по подготовке.

По информации Центра, эвакуироваться должны представители руководства и их семьи. Предложение об эвакуации подается под видом оплачиваемого отпуска.

Оккупационные власти полуострова уже направляли сообщения районным властям готовить укрытие на случай возникновения угроз. В частности, соответствующие работы проводились в Алупке.

Кроме того, на полуострове враг продолжает усиливать меры, направленные на выявление членов украинского подполья. В частности, оккупанты провели обыски квартир у тех, кого они подозревают "нелояльности". Обыски проводились в том числе без присутствия хозяев.

Напомним, ранее оккупанты начали готовить предварительный план эвакуации работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.