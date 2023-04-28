У Криму починають евакуйовувати керівників російських фірм - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму керівники російських державних компаній отримали вказівку готуватися до евакуації.

Центр національного спротиву повідомляє, що інформація про необхідність евакуювати менеджерів надходить з банків та Кримської залізниці. Це свідчить про комплексні заходи з підготовки.

За інформацією Центру, евакуюватись мають представники керівництва та їхні родини. Пропозиція про евакуацію подається під виглядом оплачуваної відпустки.

Окупаційна влада півострова вже направляла повідомлення районним владам готувати укриття на випадок виникнення “загроз”. Зокрема, відповідні роботи проводили в Алупці.

Окрім цього, на півострові ворог продовжує посилювати заходи, спрямовані на виявлення членів українського підпілля. Зокрема окупанти провели обшуки квартир в тих, кого вони підозрюють “нелояльності”. Обшуки проводили в тому числі без присутності господарів.

Нагадаємо, раніше окупанти почали готувати попередній план евакуації працівників “Росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

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