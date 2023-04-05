Подоляк впевнений, що росіяни не втримають ні Крим, ні Донбас

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України переконаний, що попри кількісну перевагу в артилерії РФ не зможе втримати Крим і Донбас. Україна поверне півострів протягим 5-7 місяців.

"У 2022 році ніхто не міг і подумати, що у 2023 році в Україні будуть всерйоз говорити про повернення Криму. Всі думали, що Крим знову буде українським за 20 чи 50 років, а розпочата Росією широкомасштабна війна створила передумови для можливого звільнення Криму вже зараз", - розповів Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він запевняє, що не не просто особистий оптимізм, а логіка війни. І грунтується вона на тому, що в РФ немає достатньої кількості ресурсів щоб втримати Крим, Донецьк і Луганськ. Політик уточнив, що це війна не за якусь певну територію, за право існування демократичного світу, в рамках міжнародного права. І вона не скінчиться, поки не буде звільнена вся територія України.

Полодяк зазначив, що якщо хтось у Криму не захоче жити за законами і правилами України, має добровільно виїхати. І як тільки Україна контролюватиме півострів, то спершу треба буде розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих українців.

Що стосується того, чи може стати Крим предметом переговорів між Україною та Росією, Подоляк відповів ствердно. Проте такі переговори можливі лише після того як Росія виведе свої війська з території України, з усіх окупованих територій.

"Якщо ви сьогодні починаєте виводити війська, то безумовно ми можемо почекати там день-два-три, поки ці війська будуть виходити разом з людьми. Ми можемо почекати пару днів, поки вони зберуть там частину якусь своїх речей і виїдуть через Керченський міст, який буде демонтовано", - резюмував він.

Росіяни відчувають неладне і готуються до втечі з тимчасово окупованого Криму. Як повідомляв ЦНС, плани евакуації для своїх співробітників почали формувати окупаційні "адміністрації".

Ще у лютому в українській розвідці заявляли, що у Кремлі розуміють неминучість деокупації Криму. Окупаційна "влада" готується до української операції зі звільнення півострова і видала "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки". Туди стягують війська і будують оборонні споруди.