У Кремлі розуміють, що не зможуть втримати Крим, - розвідка

Російські загарбники визнають неминучість деокупації Криму, тому стягують туди війська і будують оборонні споруди. Але Крим рано чи пізно повернеться до України.

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Про перспективи подальшої деокупації Кримського півострова і повернення його під юрисдикцію України розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький інформаційному агентству "АрміяInform".

Він зауважив, що ще задовго до подій 2014 року безліч індикаторів сигналізували про необхідність вживати не тільки оперативних заходів, але й мати чітку стратегію на випадок серйозної російської ескалації на Кримському півострові.

"В умовах, коли представники влади, наділені повноваженнями давати відповідні накази, фактично працювали в інтересах Росії та роками підривали нашу обороноздатність, а ворог системно готувався до захоплення Криму, про ефективність спроб завадити окупації говорити не доводиться", — зауважує Скібіцький.

За його словами, українська розвідка ретельно відслідковує динаміку настроїв населення в окупованому Криму, й ставлення до Москви на півострові змінюється як у тих, хто має постраждалих від війни родичів на материковій частині України, так і у симпатиків російського окупаційного режиму у Криму після його звірств та воєнних злочинів.

Щодо деокупації Кримського півострова представник воєнної розвідки зауважив, що процес включатиме військовий, економічний, соціально-гуманітарний та юридичний аспекти.

"Після відновлення територіальної цілісності України, у Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормального і безпечного життя. Кримський півострів знову стане популярним українським курортом", - підкреслює представник ГУР МО України.

В свою чергу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Наразі, за даними розвідки, окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова і видала "рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки".