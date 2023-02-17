США підтримують удари по військовим об'єктам у Криму: легітимні цілі для ЗСУ

Сполучені Штати вважають абсолютно законними і навіть підтримують завдання Україною ударів по військових об'єктах, розташованих у Криму.

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Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії у вашингтонському Фонді Карнегі, пише Укрінформ.

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим – це Україна",- зазначила Нуланд.

За її словами, після окупації Криму Росія перетворила півострів на свій військовий плацдарм, розташувавши там бойові потужності, склади озброєнь і командні центри, які загрожують і загрожуватимуть безпеці України доти, доки там перебувають.

Нуланд підкреслила, що військові бази РФ у Криму слід вважати легітимними цілями для ЗСУ.

При цьому, Нуланд зауважила, що Україна не доб’ється безпеки, якщо Крим як мінімум, не буде демілітаризованим.

"Це законні цілі. Україна завдає по них ударів. І ми підтримуємо це. Україна ніколи не буде в безпеці, поки Крим - як мінімум - не демілітаризований", - наголосила заступниця держсекретаря.

Вона додала, що в Вашингтоні розглядають можливості для поставок в Україну не лише зброї, необхідної зараз на полі бою для перемоги, але й для подальшого стримування РФ після завершення війни.

У цьому зв’язку вона зауважила, що Україні потрібна розвинути надійну систему ППО.

"Українцям знадобиться набагато міцніша оборона кордонів, кращі радари та системи раннього попередження, щоби бути впевненими, що РФ не зможе вторгнутися знову", - підкреслила Нуланд.

Зазначимо, при цьому в Пентагоні вважають, що українські війська навряд чи зможуть відвоювати Крим у російських окупантів у найближчому майбутньому.

В свою чергу начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.