Україна поверне Крим силою та дипломатією - Буданов

Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

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Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю LIGA.net.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", - зазначив він.

Коментуючи побоювання у західних країнах щодо військового звільнення Криму, він сказав, що йому "не цікаво" слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу.

"Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН", - наголосив Буданов.

Також начальник ГУР, відповідаючи на питання про те, куди краще поїхати на море у відпустку влітку 2023 року, порадив обрати Крим.

"Я пораджу в Крим. Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів", - сказав він.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов раніше заявляв, що російські окопи в анексованому Криму "точно не допоможуть" росіянам, півострів буде повернуто під контроль Києва.