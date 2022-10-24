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Кримський міст – це символ, який буде зруйнований, – Буданов
Після того, як Україна поверне Крим, Кримський міст перестане існувати, так як ця транспортна артерія нікому не потрібна.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".
"Можу лише сказати, що Кримський міст зазнав дуже сильних руйнувань. Цей міст – один із символів "русского мира". Крейсер "Москва" пішов на дно, Кримський міст фактично теж. Це все знаки, які говорять про те, що не так уже й довго цьому режиму залишилося", - зазначив Буданов
Він також відкинув причетність ГУР до вибуху на мосту 8 жовтня.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Знаєте, я ставлюся до цього не до кінця серйозно. Точно не згадаю назву, але одне з найбільших друкованих видань комуністичної партії Китаю опублікувало статтю про те, що Росія звинувачує в цьому Україну з дуже високим рівнем скепсису у цих звинуваченнях", - додав Буданов.
Він підкреслив, що те, що надруковано у виданні компартії Китаю, узгоджено зі всіма, тобто це офіційна позиція.
"І вони так легенько наштовхнули на думку, що, в принципі, Росія полюбляє схожі речі робити сама, щоб когось в чомусь звинуватити і потім нібито розв'язати собі руки. Ще раз кажу, що це офіційне видання, яке пов'язане з вищим військово-політичним керівництвом Китаю. Якщо навіть вони сумніваються в цьому, то робіть висновки самі", - зауважив голова ГУР.
Він підкреслив, що Кримський міст – це той символ, який буде зруйнований.
"Коли повернеться Крим, цей міст перестане існувати. Ця транспортна артерія насправді нікому не потрібна", - наголосив Буданов.
Нагадаємо, як раніше заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, Кримський міст — самочинне будівництво, яке Російська Федерація, згідно з законами України, має прибрати за власний рахунок.
Крім того, Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.