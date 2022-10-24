Крымский мост – это символ, который будет разрушен – Буданов

После того, как Украина вернет Крым, Крымский мост перестанет существовать, потому что эта транспортная артерия никому не нужна.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Могу лишь сказать, что Крымский мост испытал очень сильные разрушения. Этот мост – один из символов "русского мира". Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж и долго этому режиму осталось", - отметил Буданов

Он также отверг причастность ГУР к взрыву на мосту 8 октября.

"Знаете, я отношусь к этому не до конца серьезно. Точно не вспомню название, но одно из самых крупных печатных изданий коммунистической партии Китая опубликовало статью о том, что Россия обвиняет в этом Украину с очень высоким уровнем скепсиса в этих обвинениях", - добавил Буданов.

Он подчеркнул, что то, что опубликовано в издании компартии Китая, согласовано со всеми, то есть это официальная позиция.

"И они так легонько натолкнули на мысль, что, в принципе, Россия любит подобные вещи делать сама, чтобы кого-то в чем-то обвинить и потом якобы развязать себе руки. Еще раз говорю, что это официальное издание, связанное с высшим военно-политическим руководством Китая. Если даже они сомневаются в этом, то делайте выводы сами", - заметил глава ГУР.

Он подчеркнул, что Крымский мост – это символ, который будет разрушен.

"Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", - подчеркнул Буданов.

Напомним, как ранее заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Крымский мост — самовольное строительство, которое Российская Федерация, согласно законам Украины, должна убрать за свой счет.

Кроме того, Мининфраструктуры после деоккупации полуострова планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.