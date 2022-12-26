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Политика
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Украина вернет Крым силой и дипломатией - Буданов

Украина вернет Крым силой и дипломатией - Буданов

Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью LIGA.net.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - отметил он.

Комментируя опасения в западных странах по поводу военного способа освобождения Крыма, он сказал, что ему "не интересно" слушать мнения каких-то людей, которые не отражают позицию украинского народа.

"У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории. Украина является страной, признанной в границах 1991 года. Кто с этим не соглашается – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - подчеркнул Буданов.

Также начальник ГУР, отвечая на вопрос о том, куда лучше поехать на море в отпуск летом 2023 года, посоветовал выбрать Крым.

" Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", - сказал он.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" россиянам, полуостров будет возвращен под контроль Киева.

Автор:
Нина Комащенко