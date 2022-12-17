Данилов о возвращении Крыма: если нужно будет за Крым воевать, мы будем воевать

Российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" россиянам, полуостров будет возвращен под контроль Киева.

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Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в комментарии "Крым.Реалии".

"Я могу сказать: они (окопы, – ред.) им точно не помогут. Крым будет возвращен и возвращен обязательно – таким образом, каким решит наше военно-политическое руководство. Если нужно будет за Крым воевать, мы за Крым будем воевать, и ни у кого спрашивать не будем. Это наша земля, и она должна быть возвращена домой", - сказал он.

Данилов также подчеркнул, что россияне, переехавшие в Крым жить после аннексии, легко оттуда уедут.

"Это наша земля. Они должны жить по нашим законам. Если они заняли помещение, где жили наши граждане, то как это, что они не должны его освободить? Украденное никогда не приносит счастья. Не надо воровать", – добавил он.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска в Крыму готовятся отражать атаки Сил обороны и пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта.