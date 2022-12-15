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Политика
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Оккупанты укрепляют береговую линию в Крыму, опасаясь высадки украинского десанта - ГУР

Оккупанты укрепляют береговую линию в Крыму, опасаясь высадки украинского десанта - ГУР

Российские оккупационные войска в Крыму готовятся отражать атаки сил обороны Украины.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Рашисты в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию, опасаясь высадки украинского десанта", - говорится в сообщении.

По информации разведки, оккупанты начали оборудовать вдоль берега близ села Молочное сеть минных заграждений, окопов и траншей. Также дополнительно устанавливаются так называемые зубы дракона - ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.

Фото 2 — Оккупанты укрепляют береговую линию в Крыму, опасаясь высадки украинского десанта - ГУР

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в России на фоне потерь в войне с Украиной готовятся к предстоящему поражению своих войск и собираются мобилизовать 17-ти летних на временно оккупированных украинских территориях.

Автор:
Нина Комащенко