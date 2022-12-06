Буданов: проигрыш России – очевидный факт, поэтому российская пропаганда меняет риторику

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что проигрыш России в войне против Украины очевидный факт, и сейчас российская пропаганда постепенно доносит это гражданам страны-агрессора. Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

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Он обратил внимание, что пропагандисты сначала критиковали свое руководство, а теперь — высшее военное командование. Если раньше федеральные телеканалы говорили о "скорой победе", то теперь главные пропагандисты рассуждают на тему "хоть бы не проиграть".

"Я думаю, вы увидели, что за последние три месяца риторика всех кремлевских пропагандистов резко изменилась. Поражение (РФ – Delo. ua ) уже очевиден. Еще будут определенные трудные времена, но проигрыш России - это уже решенный вопрос и они сами это прекрасно знают", - сказал начальник ГУР.

Он отметил, что все в мире понимают, что Украина уже побеждает в войне с РФ, но предстоят тяжелые периоды. При этом, по словам Буданова, в глобальном смысле ничего не изменится.

Он отметил, что ранее у РФ были две основные группы: те, кто поддерживает агрессию, и те, кто имеет либеральную точку зрения. Но теперь политики и другие деятели начали делиться по принципу, "какая группа придет к власти следующей".

При этом, по прогнозу руководителя ГУР, у РФ не возникнет внутренний конфликт, чтобы не случилось, потому что России это не свойственно как стране.

В свою очередь, в Институте изучения войны (ISW ) прогнозируют, что способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции зимой.

Аналитики отметили, что с наступлением зимы условия на востоке Украины становятся более благоприятными для более высоких темпов военных операций. Поэтому, вероятно, в ближайшие недели темпы наступательных операций возрастут.