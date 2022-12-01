В ISW объяснили, почему Бахмут стал ловушкой для армии РФ

Попытки россиян совершить наступление на Бахмут привели лишь к тому, что живая сила и техника армии РФ продолжает истощаться. Кроме этого, оккупанты нередко оказываются зажатыми в небольших населенных пунктах.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Российские войска принципиально не усвоили уроки из предыдущих кампаний с большими потерями, сосредоточенными на целях ограниченного оперативного или стратегического значения. С конца мая они непрерывно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута. В течение шести месяцев они добились лишь успехов порядка нескольких километров", – отмечают аналитики ISW.

По их мнению, попытки России наступать на Бахмут привели к длительному истощению живой силы и технике оккупационной армии.

Аналитики ISW отметили, что российские действия вокруг Бахмута напомнят операции, проводимые ими в Северодонецке и Лисичанске, когда россияне захватывали города ценой огромных потерь.

"Все усилия России в районе Бахмута зашли в тупик, потому что Москва не получит оперативного преимущества даже если ее войска будут постепенно продвигаться в Бахмут", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что после захвата Лисичанская и Северодонецкая Россия получила лишь небольшое оперативное преимущество ценой больших потерь в живой силе и технике.

"Даже если российские войска будут продолжать продвигаться в Бахмут и внутри него, и даже если они заставят украинцев контролируемо выйти из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут не принесет им оперативных преимуществ. Расходы, связанные с шестью месяцами жестоких, изнурительных боев вокруг Бахмута, значительно перевешивают любое оперативное преимущество, которое россияне могут получить, захватив Бахмут", – подчеркивают ISW.

Там отмечают, что наступательные операции вокруг Бахмута поглощают значительную часть боевой мощи российских подразделений, что потенциально способствует украинским контрнаступлениям на других направлениях.

Напомним, в Институте изучения войны ранее прогнозировали, что российские войска пытаются усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона. Вероятно, в ближайшие недели они могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.