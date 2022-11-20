Російські військові намагаються посилити позиції на окупованих територіях - ISW

Російські війська намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. Ймовірно, протягом найближчих тижнів вони можуть залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що окупанти починають зміцнювати свої позиції на окупованих територіях Луганської, Донецької та Запорізької областей особовим складом, відведеним з Херсонської області, та мобілізованими.

Аналітики з посиланням на Генштаб України повідомляють про збільшення кількості російських військовослужбовців у Луганську і зазначають, що окупанти розміщуються у покинутих будинках у Красному та Сімейкиному приблизно за 30 км на південний схід від Луганська.

В ISW припускають, що Росія залучить додаткові сили в найближчі тижні, враховуючи, що мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі.

"Ймовірно, російські війська продовжуватимуть використовувати мобілізованих і передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія готується до чергової хвилі мобілізації, що, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну.