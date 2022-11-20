Российские военные пытаются усилить позиции на оккупированных территориях - ISW

Российские войска пытаются усилить позиции на оккупированных территориях после отступления из Херсона. Вероятно, в ближайшие недели они могут привлечь дополнительные мобилизованные силы для войны против Украины.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты начинают укреплять свои позиции на оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей личным составом, отведенным из Херсонской области, и мобилизованными.

Аналитики со ссылкой на Генштаб Украины сообщают об увеличении количества российских военнослужащих в Луганске и отмечают, что оккупанты размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.

В ISW предполагают, что Россия привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области Беларуси.

"Вероятно, российские войска будут продолжать использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия готовится к очередной волне мобилизации, что, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину.