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Армия РФ обстреляла гуманитарную точку при раздаче хлеба в Херсонской области

Армия РФ обстреляла гуманитарную точку при раздаче хлеба в Херсонской области

Войска Российской Федерации атаковали гуманитарную точку в Херсонской области в тот момент, когда там люди получали хлеб. Об этом 19 ноября сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Российские террористы обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Произошло это в Белозерке в Херсонской области. В результате коварного обстрела ранены 5 человек", — рассказал он.

Тимошенко также проинформировал, что 18 ноября на отрезке дороги между населенными пунктами Берислав-Змиевка авто наехало на мину. Тогда один человек погиб, еще один — получил ранение.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские военные с самолета обстреляли колонну автомобилей мирных граждан Украины. В это время люди стояли в очереди на понтонную переправу на левый берег реки Днепр у Дарьевского моста.

В свою очередь, правительство и волонтеры продолжают передавать помощь освобожденному Херсону. В частности, Кабмин принял решение о выделении 100 млн. грн. на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление объектов критической инфраструктуры и социальной сферы Херсонщины.

Автор:
Вита Молодан