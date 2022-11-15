Херсонская область получит 100 млн грн из госбюджета на восстановление

Правительство Украины приняло решение о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление объектов критической инфраструктуры и социальной сферы Херсонщины. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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Деньги выделят Херсонской областной администрации для ОВА, которая должна согласовать с Министерством развития громад и территорий перечень финансируемых мероприятий. В частности, планируется, что деньги пойдут на следующие нужды:

проведение работ по обследованию объектов;

приобретение строительных материалов, изделий и конструкций для восстановления поврежденных объектов;

капитальный ремонт и реконструкция;

текущий ремонт окон, дверей, фасадов, кровли, наружных и внутренних сетей, в частности, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотвод, отопление, электрические сети;

разборка разрушенных конструкций.

"После доработки распоряжения в кратчайшие сроки и вступление в силу средства будут направлены в регион", — уверяют в правительстве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отметил, что все время оккупации жителям региона системно начислялись пенсии и другие выплаты. Только за 15 дней ноября выделено 620 млн грн на пенсии, 124 млн грн - на разные виды социальной помощи, 26 млн грн - на субсидии.

Теперь все начисленные средства жители деоккупированных территорий могут получить в отделениях "Укрпочты" и банков.

Напомним, первые спецподразделения ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. В городе начали стабилизационные мероприятия, так же как и в других освобожденных от оккупантов населенных пунктах Херсонской области.

В свою очередь, Служба безопасности начала зачистку Херсона и других освобожденных городков и сел области от предателей, коллаборантов и агентов российских спецслужб.