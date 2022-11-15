Херсонська область отримає 100 млн грн з держбюджету на відновлення

Уряд України прийняв рішення про виділення 100 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і соціальної сфери Херсонщини. Про це 15 листопада повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

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Гроші виділять Херсонській обласній адміністрації для ОВА, яка має узгодити з Міністерством розвитку громад та територій перелік заходів, що фінансуватимуться. Зокрема, планується, що гроші підуть на такі потреби:

проведення робіт з обстеження об’єктів;

придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій для відновлення пошкоджених об’єктів;

капітальний ремонт, і реконструкція;

поточний ремонт вікон, дверей, фасадів, покрівлі, зовнішніх та внутрішніх мереж, зокрема, тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж;

розбирання зруйнованих конструкцій.

"Після доопрацювання розпорядження в найшвидші терміни та набуття ним чинності кошти будуть спрямовані до регіону", — запевняють в уряді.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну зазначив, що весь час окупації жителям регіону системно нараховувались пенсії та інші виплати. Лише за 15 днів листопада виділено 620 млн грн на пенсії, 124 млн грн — на різні види соціальної допомоги, 26 млн грн — на субсидії.

Тепер всі нараховані кошти мешканці деокупованих територій зможуть отримати у відділеннях "Укрпошти" та банків.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. У місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області.

В свою чергу Служба безпеки почала зачистку Херсона та інших звільнених містечок і сіл області від зрадників, колаборантів та агентів російських спецслужб.