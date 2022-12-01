В ISW пояснили, чому Бахмут став пасткою для армії РФ

Спроби росіян зробити наступ на Бахмут Донецької області призвели лише до того, що жива сила та техніка армії РФ продовжує виснажуватися. Крім цього, окупанти нерідко виявляються затиснутими у невеликих населених пунктах.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська принципово не засвоїли уроків з попередніх кампаній із великими втратами, зосереджених на цілях обмеженого оперативного чи стратегічного значення. З кінця травня вони безперервно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута. Протягом шести місяців вони досягли лише успіхів порядку кількох кілометрів", – зазначають аналітики ISW.

На їхню думку, спроби Росії наступати на Бахмут призвели до тривалого виснаження живої сили та техніки окупаційної армії.

Аналітики ISW зазначили, що російські дії навколо Бахмута нагадають операції, які вони проводили у Сєвєродонецьку та Лисичанську, коли росіяни захоплювали міста ціною величезних втрат.

"Всі зусилля Росії в районі Бахмута зайшли в глухий кут, тому що Москва не отримає оперативної переваги навіть якщо її війська будуть поступово просуватись до Бахмута", - зауважують аналітики.

Вони підкреслюють, що після захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька Росія отримала лише невелику оперативну перевагу через великі втрати у живій силі та техніці.

"Навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута та всередині нього, і навіть якщо вони змусять українців контрольовано вийти з міста (як це було у Лисичанську), сам Бахмут не принесе їм оперативних переваг. Витрати, пов’язані з шістьма місяцями жорстоких, виснажливих боїв навколо Бахмута, значно переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати, захопивши Бахмут", – підкреслюють ISW.

Там зауважують, що наступальні операції навколо Бахмута поглинають значну частину бойової потужності російських підрозділів, що потенційно сприяє українським контрнаступам на інших напрямках.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни раніше прогнозували, що російські війська намагаються посилити позиції на окупованих територіях після відступу з Херсона. Ймовірно, протягом найближчих тижнів вони можуть залучити додаткові мобілізовані сили для війни проти України.