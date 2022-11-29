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Політика
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Росія хоче зберегти темпи ударів по Україні, а не посилити їх – ISW

Росія хоче зберегти темпи ударів по Україні, а не посилити їх – ISW

Російські окупаційні війська можуть завдати нових ракетних ударів по Україні найближчим часом, таким чином Росія хоче зберегти темпи обстрілів, а не посилити їх.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали попередження президента Володимира Зеленського щодо нових атак агресора.

Крім того, у ISW нагадали, що речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що 28 листопада у Чорному морі заступив на бойове чергування додатковий російський ракетоносій. За її словами, це є ще одним доказом підготовки до відновлення хвилі масованих ракетних ударів протягом наступного тижня.

"Однак через продовження деградації ракетного арсеналу РФ у ході попередніх ударів цілком ймовірно, що Росія прагне підтримувати, а не ескалувати темпи обстрілів по критичній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи готують нові ракетні удари та закликав на тижні зважати на сигнали повітряної тривоги.

Автор:
Ніна Комащенко