Сили оборони готуються до нових ударів російських терористів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи готують нові ракетні удари та закликав на тижні зважати на сигнали повітряної тривоги.

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Про це він заявив у відеозверненні.

"Ми розуміємо, що терористи готують нові удари. Ми це точно знаємо. І поки в них є ракети, вони не заспокояться, на жаль", - сказав президент.

Він наголосив, що цей тиждень може бути таким же складним, як і попередній.

"Наші сили оборони готуються. Вся наша держава готується. Всі сценарії опрацьовуємо, зокрема з нашими партнерами. І має бути готовою наша з вами єдність. Тому, будь ласка, не залишайте без допомоги всіх тих, кому можете допомогти. І, будь ласка, на тижні зважайте на сигнали повітряної тривоги", - додав Зеленський.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.