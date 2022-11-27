У Києві працюють понад 430 пунктів обігріву, - Кличко

На випадок надзвичайної ситуації ще буде розгорнуто понад 100 пунктів.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"В Києві облаштовані та працюють понад 430 пунктів обігріву. Ми готуємо на випадок надзвичайної ситуації оперативно розгорнути ще понад 100 пунктів. Місто забезпечило понад 400 генераторів для роботи цих пунктів", - каже Кличко.

Міський голова додав, що близько 100 генераторів надали волонтери та благодійні організації

Він також наголосив, що незабаром Київ отримає 12 пересувних модульних котелень для пунктів обігріву.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про те, що 20% столичних "Пунктів незламності" виявилися закритими.