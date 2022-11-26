20% столичних "Пунктів незламності" виявилися закритими

У Києві з 530 "Пунктів незламності", роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися закритими.

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Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає "Інтерфакс-Україна".

“Мені, чесно кажучи, як представнику влади соромно, хоч це має бути соромно не мені, а міській владі Києва. Але мені соромно, тому що 20% цих “Пункти незламності” взагалі закрито”, - сказав Арахамія в ефірі єдиного телемарафону.

Арахамія також зазначив, що не у всіх чинних пунктах створено необхідні умови.

"Десь є три генератори, але вони не підключені, десь немає жодного генератора, десь немає інтернету, десь немає води", - сказав нардеп.

За словами Арахамії, для того щоб пункти запрацювали на повну силу, народні депутати мають намір підключити представників бізнесу та волонтерів.

Арахамія додав, що продовжиться робота з міською владою Києва, щоб протягом двох-трьох днів вирішити усі логістичні організаційні питання.

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