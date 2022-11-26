Перерви в електропостачанні для мешканців Києва будуть не більше 5 годин, - ДТЕК

Ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною, тому по всій країні, в тому числі в місті Київ продовжують застосовуватись екстрені відключення електроенергії.

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Про це повідомили у ДТЕК.

"Ми розуміємо, що тривала відсутність світла ускладнює життя мешканців Києва. Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Такий режим буде діяти поки вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії та ситуація в енергосистемі не стабілізується", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні 26 листопада не з’явилось світло, або із 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин, треба повідомляти про це ДТЕК Київські електромережі через онлайн канали:

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Також наголошується, що енергетики цілодобово роблять все можливе, щоб якомога швидше у людей з’явилось світло.

"Після ввімкнення світла просимо не вмикати одночасно всі електроприлади – це може призвести до нової аварії в вашому мікрорайоні або будинку через різке підключення одразу великого навантаження", – закликають у ДТЕК.

Нагадаємо, що виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання.