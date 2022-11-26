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Виробники електроенергії покривають близько 75% потреб споживання, - Укренерго
Станом на ранок 26 листопада введено в роботу ще один атомний блок, щоб збільшити потужність до планового рівня на інших.
Про це повідомили в Укренерго.
"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відтепер обленерго самі вирішуватимуть, які саме відключення застосовувати: планові чи аварійні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно", – кажуть в компанії.
Нагадаємо, що Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонівзапровадилиекстрені відключення електроенергії.