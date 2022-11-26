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Производители электроэнергии покрывают около 75% потребностей потребления, - Укрэнерго
По состоянию на утро 26 ноября введен в работу еще один атомный блок, чтобы увеличить мощность до планового уровня на других.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украина действует режим ограничения потребления", – говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь облэнерго сами будут решать, какие именно отключения применять: плановые или аварийные.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно", – говорят в компании.
Напомним, что Российская Федерация 23 ноября осуществила очередные ракетные обстрелы объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.