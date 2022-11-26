Перерывы в электроснабжении для жителей Киева будут не больше 5 часов, - ДТЭК

Ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, поэтому по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жителям таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов. Стабилизационные графики пока не действуют. Такой режим будет действовать, пока удастся снизить дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется", - говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и до сегодняшнего дня 26 ноября не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более 5 часов, нужно сообщать об этом ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы:

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На страницу Facebook.



Также отмечается, что энергетики круглосуточно делают все возможное, чтобы как можно скорее у людей появился свет.

"После включения света просим не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в вашем микрорайоне или доме из-за резкого подключения сразу большой нагрузки", – призывают в ДТЭК.

Напомним, что производители электроэнергии покрывают около 75% потребностей потребления.