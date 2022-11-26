В Украине уже работает 73% мобильной сети

По состоянию на 26 ноября 73% мобильной сети Украины уже работает после масштабного обесточивания после ракетной атаки РФ.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Благодаря активной работе энергетиков, быстро восстановивших свет, мобильные операторы переподключили половину базовых станций. Это позволило миллионам людей наконец-то позвонить родным и узнать последние новости", - отметил Федоров.

По его словам, ситуация значительно улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.

Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях.

Пока ремонтные работы продолжаются.

"В других областях пока есть трудности со связью. Самые ощутимые проблемы в Донецкой и Запорожской областях. Но энергетики и телеком-компании работают 24/7, чтобы как можно скорее вернуть людям связь на всей территории Украины", - подчеркнул министр.

Напомним, российские террористические атаки на объекты электроэнергетики 23 ноября привели к полному обесточиванию некоторых регионов. Известно, что для массированного ракетного удара 23 ноября русские войска использовали 70 крылатых ракет. Из них воздушные силы ВСУ ликвидировали 50 ракет.

Отметим, что мобильный оператор "Киевстар" планирует увеличить автономность работы сети до 4-6 часов, для этого нужно заменить батареи на сетевом оборудовании.