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Восстановление мобильной связи: в Украине запустили еще 3300 базовых станций
Восстановление мобильной связи продолжается 24/7 практически в каждой области страны.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запустили еще 3300 базовых станций по всей стране за выходные. А это сотни тысяч абонентов, у которых наконец-то появилась мобильная связь и интернет", - отметил министр.
Он напомнил, что несколько дней половина мобильной сети Одесской области не функционировала из-за обстрелов россиян энергетической инфраструктуры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Сейчас уже работает 80% сети. Восстановление связи продолжается 24/7 практически в каждой области страны", - подчеркнул министр.
Он поблагодарил ремонтные команды энергетиков за сверхбыструю производительную работу.
Напомним, из-за сотни выпущенных российских ракет, многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и отключенных базовых станций. Поэтому в 9 областях были перебои с мобильной связью.
Отметим, что мобильный оператор "Киевстар" планирует увеличить автономность работы сети до 4-6 часов, для этого нужно заменить батареи на сетевом оборудовании.