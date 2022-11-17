- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
-
У 9 областях перебої з мобільним зв'язком
Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Зв‘язок в Україні відновлюється після ракетних ударів. Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку", - зазначив Федоров.
За його словами, загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком.Підписуйтеся на наш YouTube канал
На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.
"Проте, це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок", - підкреслив Федоров.
Він порадив українцям користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi.
Зазначимо, оператори мобільного зв'язку попередили абонентів, що через масовану ракетну атаку, що РФ здійснила 15 листопада, в Україні можуть бути перебої зі зв'язком.
Також на роботу мобільного зв'язку впливає постійне відключення електроенергії.
Тому мобільний оператор "Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин, для цього потрібно замінити батареї на мережному обладнанні.