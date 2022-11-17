У 9 областях перебої з мобільним зв'язком

Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Зв‘язок в Україні відновлюється після ракетних ударів. Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку", - зазначив Федоров.

За його словами, загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком.

На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.

"Проте, це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок", - підкреслив Федоров.

Він порадив українцям користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi.

Зазначимо, оператори мобільного зв'язку попередили абонентів, що через масовану ракетну атаку, що РФ здійснила 15 листопада, в Україні можуть бути перебої зі зв'язком.

Також на роботу мобільного зв'язку впливає постійне відключення електроенергії.

Тому мобільний оператор "Київстар" планує збільшити автономність роботи мережі до 4-6 годин, для цього потрібно замінити батареї на мережному обладнанні.