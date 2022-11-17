В 9 областях перебои с мобильной связью

Из-за сотни выпущенных российских ракет, многие украинские города снова без света и имеют перебои со связью. Это следствие разрушенной энергетической инфраструктуры и отключенных базовых станций.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Связь в Украине восстанавливается после ракетных ударов. Только за сутки благодаря усилиям энергетиков и мобильных операторов 3 тысячи базовых станций возобновили работу. Так жители Харьковщины и Житомирщины снова на связи", - отметил Федоров.

По его словам, всего сейчас в 9 областях все еще перебои со связью.

В Одесской области работает 38% сетей, в Николаевской области — 67%, в Хмельницкой и Волынской — 69%, в Черниговской области — 77%, в Киевской области — 78%, в Закарпатье — 79%, во Львовской области — 81%, в Винницкой области — 82% .

"Однако это временно. Энергетики, телеком-компании и команда Минцифры работают 24/7, чтобы максимально оперативно восстановить связь", - подчеркнул Федоров.

Он посоветовал украинцам пользоваться национальным роумингом и подключаться к Wi-Fi.

Отметим, операторы мобильной связи предупредили абонентов, что из-за массированной ракетной атаки, которую РФ совершила 15 ноября, в Украине могут быть перебои со связью.

Также на работу мобильной связи оказывает влияние постоянное отключение электроэнергии.

Поэтому мобильный оператор Киевстар планирует увеличить автономность работы сети до 4-6 часов, для этого нужно заменить батареи на сетевом оборудовании.