lifecell запустил первую базовую станцию на солнечных батареях

Мобильный оператор lifecell тестирует использование солнечных панелей в южном регионе для автономного питания базовых станций.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что lifecell приступил к тестированию пилотного проекта по установке солнечных панелей для питания базовых станций на тех участках, где доступ к электросетям может быть затруднен.

"Первоочередная задача оператора во время войны - обеспечить непрерывное предоставление услуг связи абонентам, поэтому использование альтернативных источников питания поможет поддерживать работу оборудования, даже если электросети будут повреждены", - отметили в lifecell .

Так, команда мобильного оператора установила и подключила оборудование на одной из технологических площадок на юге Украины. И уже несколько недель идет тестирование этого оборудования.

Благодаря солнечным панелям общей площадью 84 кв. м производится до 16 кВт энергии для питания базовой станции, что позволяет обеспечить связью более 2000 человек в четырех населенных пунктах области. Солнечные батареи генерируют постоянный ток напряжением 48 вольт, подаваемым на оборудование базовой станции.

Количество и мощность солнечных панелей рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать круглосуточную работу оборудования, несмотря на сезонность и количество солнечного света. От накопившейся солнечной энергии заряжаются и автономные аккумуляторы. Емкости аккумуляторов хватает на 36 часов автономной работы. Солнечные панели могут работать при температуре от –20 до +40 ° С и не требуют специального обслуживания.

В целом, как подчеркнули в lifecell, тестирование будет продолжаться в течение года, чтобы специалисты оператора могли оценить эффективность солнечных панелей в разное время года и разную погоду.

"Идея использовать солнечную энергию для питания базовых станций возникла в lifecell еще до войны, ведь такой вид энергии имеет ряд преимуществ – как возобновляемость и экологичность, высокая технологичность процессов при простоте эксплуатации и экономия затрат в долгосрочной перспективе. В частности, использование альтернативных источников энергии планировалось в местности, где существуют трудности с подключением к электросетям. Во время войны, когда враг пытается разрушить критическую инфраструктуру, обеспечение оборудования автономным питанием стало очень важным", - отмечают в lifecell .

Если пилотный проект продемонстрирует успешные результаты, мобильный оператор будет масштабировать использование солнечных панелей для резервного питания базовых станций, что станет экологической альтернативой дизельным генераторам на объектах, где есть проблемы с традиционным питанием.

Отметим, после освобождения части территорий в Харьковской области работа оборудования lifecell возобновлена в Балаклее, Шевченковском, Волчанске, Изюме, Липцах и Циркунах. Благодаря этому связь появилась не только в этих населенных пунктах, но и в окрестных селах: Вербовка, Волчанские Хутора, Гатище, Лиман, Огурцово, Симиновка, Синельниково, Тихое и Кирпичное.