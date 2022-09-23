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ІТ та Телеком
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"Київстар" та lifecell відновили зв'язок на деокупованих територіях Харківської області

"Київстар" та lifecell відновили зв'язок на деокупованих територіях Харківської області

Після звільнення частини територій в Харківській області роботу обладнання lifecell відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв'язок з'явився не лише в цих населених пунктах, а й в навколишніх селах: Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне.

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Про це 23 вересня повідомила пресслужба lifecell.

У Балаклії, Ізюмі й Шевченковому росіяни пошкодили мережу оператора, тому команда lifecell вирішила відновити покриття завдяки супутниковим технологіям Starlink.

Загалом за час окупації області російськими військами знищено і пошкоджено понад 110 базових станцій оператора, які забезпечували зв'язок.

"Через постійні ворожі обстріли телеком-інфраструктури lifecell змушений відновлювати цілі ділянки мережі знов і знов, аби абоненти могли залишатися на зв’язку", — зазначили в пресслужбі оператора.

Опертор "Київстар" також відновлює зв'язок на деокупованих територіях Харківської області. За інформацією "Інтерфаксу", "Київстар" та lifecell відновили зв'язок у понад 10 населених пунктах деокупованої Харківської області.

Раніше мобільний оператор Vodafone повідомив, що почав відновлювати зв'язок на нещодавно звільненій території в Харківській області. Так, 13 вересня зв'язок з'явився у Куп'янську.

Крім того, поштові оператори також повертаються до нещодавно звільнених населених пунтків Харківської області. 12 вересня у Балаклії запрацювало мобільне відділення "Нової пошти" на прийом та отримання посилок до 10 кг. Воно працюватиме щодня з 11 до 16 години. Відділення "Укрпошти" першими поїхали в Граково та Балаклію і почали роботу на базі стаціонарних відділень, які працювали там до війни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан