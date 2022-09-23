"Киевстар" и lifecell возобновили связь на деоккупированных территориях Харьковской области

После освобождения части территорий в Харьковской области работа оборудования lifecell возобновлена в Балаклее, Шевченковском, Волчанске, Изюме, Липцах и Циркунах. Благодаря этому связь появилась не только в этих населенных пунктах, но и в окрестных селах: Вербовка, Волчанские Хутора, Гатище, Лиман, Огурцово, Симиновка, Синельниково, Тихое и Кирпичное.

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Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба lifecell.

В Балаклее, Изюме и Шевченковом россияне повредили сеть оператора, поэтому команда lifecell решила восстановить покрытие благодаря спутниковым технологиям Starlink.

В общей сложности за время оккупации области российскими войсками уничтожено и повреждено более 110 базовых станций оператора, которые обеспечивали связь.

"Из-за постоянных вражеских обстрелов телеком-инфраструктуры lifecell вынужден восстанавливать целые участки сети снова и снова, чтобы абоненты могли оставаться на связи", — отметили в пресс-службе оператора.

Опертор "Киевстар" возобновляет связь на деоккупированных территориях Харьковской области. По информации "Интерфакса", "Киевстар" и lifecell возобновили связь более чем в 10 населенных пунктах деоккупированной Харьковской области.

Ранее мобильный оператор Vodafone сообщил, что начал восстанавливать связь на недавно освобожденной территории в Харьковской области. Так, 13 сентября связь появилась в Купянске.

Кроме того, почтовые операторы также возвращаются в недавно уволенные населенные пункты Харьковской области. 12 сентября в Балаклее заработало мобильное отделение "Новой почты" на прием и получение посылок до 10 кг. Оно будет работать каждый день с 11 до 16 часов. Отделения "Укрпочты" первыми уехали в Граково и Балаклею и начали работу на базе стационарных отделений, работавших там до войны.

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